Galatasaray'da Dursun Özbek'ten tarihi açıklama! "63 milyon Euro kazandık"

Galatasaray Kulübünün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üyelere hitap eden Başkan Dursun Özbek, Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir rekora imza atmak istediklerini belirtti. Üst üste beşinci şampiyonluğa ulaşma hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Özbek, yapılan transferlerle takımı daha da güçlendirdiklerini ve konulan hedeflere ulaşacaklarına yürekten inandığını ifade etti. Ayrıca Avrupa arenasındaki iddialarını sürdürerek önemli başarılara imza atmayı amaçladıklarını kaydetti.

STADYUM YENİLEME VE ASLANTEPE PROJESİ

Ali Sami Yen Rams Park'ta gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına değinen Özbek, localara yeni koltuklar eklendiğini, loca girişlerine reklam alınabilen dijital ekranlar yerleştirildiğini ve oturma alanlarının geliştirildiğini aktardı. LED ve skorboard alanının büyütüldüğünü, basın tribünü ile lounge alanının tamamen yenilendiğini belirten Özbek, altyapıdaki eskiyen su tesisatının da elden geçirildiğini söyledi. Öte yandan Aslantepe Projesi sayesinde basketbol, voleybol ve amatör branşların tek bir çatı altında toplanarak kulübün önemli bir eksiğinin giderileceğini duyurdu.

63 MİLYON EURO GELİR

Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik." ifadelerini kullanarak sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi verdi.

MALİ GELİRLER VE NBA EUROPE GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray'ın hasılat bakımından Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yer aldığını belirten Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki performans sayesinde geçtiğimiz dönemde önemli bir finansal gelir elde edildiğini açıkladı. Erkek basketbolda sürdürülebilir başarıyı yakalamak amacıyla NBA Europe ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Başkan, bu projeyle ilgili güzel haberleri yıl içinde paylaşacaklarını söyledi. Ayrıca tüm taraftarlardan GSPara ve GSPlus uygulamalarına sahip çıkmalarını rica etti.