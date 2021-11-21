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Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle aldı!

21.11.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle aldı!

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Altay, Adana Demirspor'u konuk etti.

Bornova Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Yunus Akgün, 55. dakikada Assombalonga ve 61. dakikada Akintola kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 48. dakikada Rayan'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 19'a yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Altay ise 16 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Altay ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Altay
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