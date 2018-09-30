Adana Demirspor 4 - 0 Eskişehirspor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 yendi.

Adana Demirspor, 13. dakikada Herve Kage'nin golüyle öne geçti. 30. dakikada Galip Güzel farkı 2'ye çıkardı. 73. dakikada Mehmet Özcan, kendi kalesine attı ve skor 3-0'a geldi. Berk Yıldız, 82. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetle birlikte Adana Demirspor, puanını 16'ya yükseltti. Eskişehirspor ise 5 puanda kaldı. Adana Demirspor, gelecek hafta Osmanlıspor'a konuk olacak. Eskişehirspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sağ kanattan Orhan’ın ceza sahasının uzak köşesine yaptığı ortada Erdal kafayla topu altı pasa indirdi. Herve Kage'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Orhan'ın soldan ortasında zor pozisyonda Pote dokundu, top yandan auta çıktı.

29. dakikada sağ kanattan Talha ceza alanına girerken Orhan tarafından düşürüldü. Kazanılan serbest atışı kullanan Mehmet Fevzi'nin şutunu kaleci Çağlar kontrol etti.

30. dakikada Orkan’ın ceza sahasına ortasında uzak kale direğinde Galip'in şutunda top filelerle buluştu. 2-0

72. dakikada Kosecki’nin soldan ortasında ceza sahasında yaşanan karambolde Mehmet Özcan topu kendi kalesine gönderdi. 3-0

76. dakikada sağ kanattan Pote'nin yerden ortasında Berk'in gelişine vuruşunda kaleci Ekrem gole izin vermedi.

81. dakikada Kosecki'nin sağdan ortasında ceza sahasında göğsüyle topu indiren Berk Yıldız meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0