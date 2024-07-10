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Adana Demirspor'a veda eden Balotelli'nin yeni adresi Brezilya olabilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 15:13
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Adana Demirspor ile yollarını ayıran Mario Balotelli'nin yeni adresi merak edilirken İtalyan yıldızın Brezilya ekibi Corinthians ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Adana Demirspor'a veda eden Balotelli'nin yeni adresi Brezilya olabilir!

Adana Demirspor'daki ikinci dönemi de sona eren Mario Balotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre Corinthians, Mario Balotelli ile görüşmelerini sürdürüyor.

MAAŞ TALEBİ ŞAŞIRTTI

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Mario Balotelli'nin imza parası ve komisyonların yanı sıra aylık 1.5 milyon Brezilya Reali'nin (260 bin euro) üzerinde bir aylık maaş talep ettiği aktarıldı. Bu da yıllık en az 3.12 milyon euroya denk geliyor.

KARİYERİNDE BİR İLK

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Corinthians'ın transferi noktalaması halinde İtalyan golcü kariyerinde ilk defa Brezilya'da top koşturacak.

Euro 2024


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