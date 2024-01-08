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Adana Demirspor açıkladı, Yusuf Sarı'ya nazar değdi! Fatih Terim çok istiyordu...

08.01.2024 23:00 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, transferin gözde isimlerinden olan Yusuf Sarı'nın sakatlandığı ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İşte detaylar...

Performansıyla birçok ekibin dikkatini çeken ve Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'a transfer etmek istediği Yusuf Sarı için Adana Demirspor'dan bir sakatlık açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada Adana ekibinin son oynadığı RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Yusuf Sarı'nın iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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İşte Adana Demirspor'un açıklaması:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı'nın 06.01. 2024 tarihinde oynadığımız RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sol üst arka adale grubu sakatlığına yönelik MR görüntülenmesi 08.01.2024 tarihinde yapılmıştır.

Futbolcumuzun MR değerlendirmesinde; Hamstring kas grubuna ait biseps femoris kasında fazla gerilmeye bağlı hasar/yırtık tespit edilmiştir.

Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ve 2 hafta sahalardan uzak kalacaktır."

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