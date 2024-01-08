Transfer görüşmesini yapmak için Yunanistan'a geldiler! Fatih Terim'den ezeli rakibe çalım... İşte Türkiye'den ilk transferi

Yunan ekibi Panathinaikos ile yeşil sahalara geri dönen ve çıktığı ilk 2 karşılaşmayı da kazanarak takımını maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturtan Fatih Terim başarılı performansıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başarırken yapacağı transferler de merak konusu olmuş durumda.

Terim imza sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'den Yunan oyuncu Bakasetas'ı kadrolarına katmayı istediklerini açıkça dile getirirken, sürpriz bir isim daha gündemde.

