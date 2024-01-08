Transfer görüşmesini yapmak için Yunanistan'a geldiler! Fatih Terim'den ezeli rakibe çalım... İşte Türkiye'den ilk transferi

Yunan ekibi Panathinaikos ile yeşil sahalara geri dönen ve çıktığı ilk 2 karşılaşmayı da kazanarak takımını maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturtan Fatih Terim başarılı performansıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başarırken yapacağı transferler de merak konusu olmuş durumda.
Terim imza sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'den Yunan oyuncu Bakasetas'ı kadrolarına katmayı istediklerini açıkça dile getirirken, sürpriz bir isim daha gündemde.
Fatih Terim eksik mevkileri belirlerken Türkiye'den transfer edeceği ilk ismi belirledi. Buna göre Terim ezeli rakip Olympiakos'un da peşinde olduğu Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı için resmi hamlelere başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile transfer görüşmelerinde bulunmak için Atina’ya gitti.
Yüksek maaşlı oyuncuları elinden çıkartan Adana ekibi Younes Belhanda, Kevin Rodrigues ve Jonas Svensson ile yollarını ayırmıştı. Adana Demirspor, Fatih Terim'in transfer talebine olumlu cevap verdi