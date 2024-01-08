SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Transfer görüşmesini yapmak için Yunanistan'a geldiler! Fatih Terim'den ezeli rakibe çalım... İşte Türkiye'den ilk transferi

Transfer görüşmesini yapmak için Yunanistan'a geldiler! Fatih Terim'den ezeli rakibe çalım... İşte Türkiye'den ilk transferi

08.01.2024 16:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim Türkiye'den ilk transferini yapmaya hazırlanırken sürpriz bir ismi gündeme aldı. Adana Demirspor'un yıldızını isteyen Terim bu transfer için ilk temaslara başladı. İşte detaylar...

Yunan ekibi Panathinaikos ile yeşil sahalara geri dönen ve çıktığı ilk 2 karşılaşmayı da kazanarak takımını maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturtan Fatih Terim başarılı performansıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başarırken yapacağı transferler de merak konusu olmuş durumda.

Terim imza sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'den Yunan oyuncu Bakasetas'ı kadrolarına katmayı istediklerini açıkça dile getirirken, sürpriz bir isim daha gündemde.

Canlı Skor

TERİM'DEN EZELİ RAKİBE ÇALIM

TERİM'DEN EZELİ RAKİBE ÇALIM

Fatih Terim eksik mevkileri belirlerken Türkiye'den transfer edeceği ilk ismi belirledi. Buna göre Terim ezeli rakip Olympiakos'un da peşinde olduğu Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı için resmi hamlelere başladı.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

YUNANİSTAN'A GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile transfer görüşmelerinde bulunmak için Atina’ya gitti.

OLUMLU YANIT VERDİ

OLUMLU YANIT VERDİ

Yüksek maaşlı oyuncuları elinden çıkartan Adana ekibi Younes Belhanda, Kevin Rodrigues ve Jonas Svensson ile yollarını ayırmıştı. Adana Demirspor, Fatih Terim'in transfer talebine olumlu cevap verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Adana Demirspor son dakika
En Çok Okunan Haberler
Tevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

Tevfik Göksu sürprizi! Aday gösterileceği yer belli oldu

İstanbul'da toplu taşımaya zam

İstanbul'da toplu taşımaya zam

Arda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladı

Arda Güler oynadı, Real Madrid'de forma satışları patladı

Türkiye'de ligden çekildiler! Skandal...

Türkiye'de ligden çekildiler! Skandal...

Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor!

Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor!

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan karıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.