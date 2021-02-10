YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

10.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar: - "Kim oynarsa oynasın, hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım, Adana Demirspor'un kazanacak potansiyeli var"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 14 Şubat Pazar günü derbi maçta karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Antrenmanda, gazetecilere açıklamada bulunan Cüneyt Dumlupınar, geçen hafta sahalarında Ankaraspor'a karşı 2-0 gibi net bir skorla galibiyet aldıklarını anımsattı.

Dumlupınar, Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor galibiyetlerini kulüp başkanı Murat Sancak'a armağan ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Analizlerimizi yapıyoruz, daha sonra rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. En doğru 11'i sahaya sürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Zengin bir kadromuz var, hepsi harika oyuncular ama tek başlarına kimse anlam ifade etmiyor. Bir bütün olduğumuzda anlam ifade ediyor. Kim oynarsa oynasın, hangi 11'le sahaya çıkarsak çıkalım Adana Demirspor'un kazanacak potansiyeli var. Maalesef sadece 11 ile çıkabiliyoruz. En doğru 11 ile çıkmak için adil olarak oyuncuları sahaya sürmeye çalışıyoruz. İnşallah muvaffak olup kazanırız ve rakibimizi de tebrik ederek yolumuza devam ederiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
12:58
İkindi
15:54
Akşam
18:20
Yatsı
19:36

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Arı Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Adanaspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü

Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

Adana'da uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi

Fıstık çamları ekonomiye kazandırılacak

Fıstık çamları ekonomiye kazandırılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.