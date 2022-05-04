Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda koordinasyon ve taktik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Benjamin Stambouli ve David Akintola takımdan ayrı koştu.



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