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Adana Demirspor, Ankaraspor'a karşı çok zorlandı ama kazanmayı bildi

29.12.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'u 3-2 yenerek, adını son 16 turuna yazdırdı.

Adana Demirspor, Ankaraspor'a karşı çok zorlandı ama kazanmayı bildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Akintola, 67. dakikada Samet Akaydin ve 89. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydederken Ankaraspor'un gollerini 14. dakikada Şahin Fıstıkçı ve 30. dakikada Recep Yemişçi kaydetti.

Adana Demirspor'da, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün, maçı 3 asistle tamamladı.

Adana Demirspor aldığı bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

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Adana Demirspor
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