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Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

21.02.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Adana Demirspor'da futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Takımdaki diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 3 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.

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