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Adana Demirspor Anthony Stokes'i kadro dışı bıraktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 19.11.2019 20:14 | Son Güncelleme

Adana Demirspor forması giyen Anthony Stokes, kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Adana Demirspor Anthony Stokes'i kadro dışı bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Anthony Stokes kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

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adana demirspor anthony stokes

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
jansen ne ara gitti dedim adanaya amma çok benziyor????
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