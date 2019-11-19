Adana Demirspor Anthony Stokes'i kadro dışı bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Anthony Stokes kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla İrlandalı futbolcu Anthony Stokes'in kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncunun takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.
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