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Adana Demirspor, attığı her gol için bin fidan bağışlayacak

29.07.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, attığı her gol için bin fidan bağışlayacak

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sezon boyunca atacakları her gol için bin fidan bağışı yapacaklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacakları hazırlık maçından itibaren, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere sezon boyunca atacakları her gol için bin fidan bağışlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kampanyanın 10 bin fidan bağışıyla başlatıldığı bildirildi.

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