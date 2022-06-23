Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor! Galatasaray tarihinin en pahalı transferiydi...

Uzun yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, transferde de büyük oynuyor. Mavi Şimşekler, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Ndiaye'nin birkaç gün içinde Türkiye'ye gelip resmen Adana Demirsporlu olması bekleniyor. Anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu öğrenildi.

GALATASARAY TARİHİNİN REKORUNU KIRDI

1990 doğumlu Ndiaye, Osmanlıspor'daki performansıyla 2017'de Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-Kırmızılı ekipte yarım sezon oynadıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Stoke City kadrosuna dahil olan Ndiaye, 2018/19'da yeniden Galatasaray'da oynamıştı. Yıldız futbolcu, ilerleyen yıllarda Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giydi. Senegalli orta saha, son olarak Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris için ter döktü.



