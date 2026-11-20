Galatasaray, futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta ameliyat olan Victor Osimhen'in salon çalışmalarına başladığı duyurulurken Ismail Jakobs ve Roland Sallai'nin sakatlıkları nedeniyle tedavi sürecine alındığı bildirildi.

OSIMHEN'DEN SEVİNDİREN GELİŞME

Geçtiğimiz hafta sol dizinden artroskopik operasyon geçiren Victor Osimhen'in rehabilitasyon sürecinde yeni aşamaya geçtiği açıklandı.

Nijeryalı golcünün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda çalışmalara başladığı belirtildi.

JAKOBS VE SALLAI'NİN SAKATLIKLARI AÇIKLANDI

Galatasaray'da Ismail Jakobs ve Roland Sallai'den ise kötü haber geldi.

Macaristan Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesindeki ısınma bölümünde sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Sallai'nin MR sonuçlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Son antrenmanda şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı yaşayan Jakobs'un MR incelemesinde de kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. İki futbolcunun da tedavisine başlandığı duyuruldu.

SALLAI VE JACOBS'TAN KÖTÜ HABER!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Roland Sallai ve Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi. A Spor'un haberine göre Sallai'nin Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Ismail Jakobs'un ise Beşiktaş derbisine yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

DAVINSON SANCHEZ VE UĞURCAN ÇAKIR'DAN İYİ HABER

Kolombiya Milli Takımı'nda sol omzuna darbe alan Davinson Sanchez'in yapılan MR incelemesinde omuz eklem bağlarında gerilme ve kanama tespit edilmişti. Kolombiyalı savunmacının tedavisinin ardından son iki antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi.

Milli takımda sağ omzunda esneme meydana gelen Uğurcan Çakır da tedavisinin ardından antrenmanlarda takımla birlikte yer aldı.

Rusya'nın Venezuela ile oynadığı maçta sağ dizine darbe alan Aleksey Batrakov'un da tedavisinin ardından takımla çalıştığı aktarıldı.

RAFAEL LEAO DOHA'YA GİDİYOR

Galatasaray'da tedavisi devam eden Rafael Leao'nun ise daha önceden planlanan program doğrultusunda Doha'ya gideceği açıklandı.

Portekizli futbolcu, 10 gün boyunca Doha Aspetar'da kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi görecek.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasıyla birlikte Osimhen'in sahalara dönüş sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği, Jakobs ve Sallai'nin ise tedaviye alındığı netleşti.