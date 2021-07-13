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Adana Demirspor başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşüyoruz

13.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferin hızlı takımlarından Adana Demirspor, David Luiz ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşüyoruz

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Fikstür çekimi sonrasında konuşan Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

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Adana Demirspor
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