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  4. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Milli Takıma stadımı şu an veremem, kimse kusura bakmasın''

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Milli Takıma stadımı şu an veremem, kimse kusura bakmasın''

27.09.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam oynanacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Murat Sancak, "Adana Demirspor ve Beşiktaş kardeş takım. Beşiktaş'a karşı en ufak bir sevgisizliğim yok." dedi. Stadyumun durumu hakkında bilgi veren Sancak, çimlerin hastalandığını ve bu sebeple milli takıma stadyumu veremeyeceğini ifade etti.

Adana Demirspor'un başarılı başkanı Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar geldi. "Geçen sezon Hatayspor ve Gaziantep'in puan durumlarıyla ilgili ben Beşiktaş'a destek verdim." diyerek sözlerine başlayan Sancak, stadyumlarının durumlarıyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

"MİLLİ TAKIMI BAŞKA YERE VERİRSİNİZ"

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Murat Sancak, "Adana'da stadın çimleri kötü, maalesef çimlerde hastalık var. Bana 'Beşiktaş ve Alanyaspor maçlarını başka yere alsak, milli takımı Adana'da oynatsak ne dersin' diye sordular. 'Kusura bakmayın. Ben 2 tane maçımı deplasmanda oynayamam. Kendi sahamızda oynarız. Milli takıma stadımı şu an veremem. Siz başka yerde oynarsınız.' dedim." ifadelerini kullandı.

"HOCA DOĞRUSUNU YAPTI"

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Sözlerine devam eden Murat Sancak, "Kasımpaşa maçından önce Yusuf Sarı'nın topuğunda sakatlığı vardı. Üç tane iğneyle sahaya çıktı. 10 kişi kalınca da oyundan ilk çıkan doğal olarak Yusuf Sarı oldu. Hoca, orada doğrusunu yaptı çünkü bir sonraki maç Beşiktaş maçı." dedi.

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