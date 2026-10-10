Hoffenheim'a Beşiktaş maçı öncesi büyük şok! 90+4'te yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşmaya hazırlanan Hoffenheim, Bundesliga'da sahasında beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Hamburg karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Alman ekibi, son dakikada gelen golle sahadan puansız ayrıldı.

HOFFENHEIM ÖNE GEÇTİ, HAMBURG GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada ilk gol konuk ekip Hamburg'dan geldi. Yussuf Poulsen, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken Hoffenheim, 45. dakikada Sebastiaan Bornauw'un kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Bambase Conte'nin kaydettiği golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Ancak Hoffenheim'ın sevinci uzun sürmedi.

KIRMIZI KART DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Hoffenheim, 65. dakikada Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Sayısal üstünlüğü eline alan Hamburg, 80. dakikada Otto Emerson Stange'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin son anlarında baskısını sürdüren konuk ekip, 90+4. dakikada Miro Mheim'in attığı golle 3-2 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca Hamburg, zorlu deplasmandan üç puanla ayrıldı.

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Hamburg karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Takımı ise iki kez öne geçtiği karşılaşmayı mağlubiyetle tamamladı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Hamburg karşısında aldığı yenilgiyle Hoffenheim, Bundesliga'da 3 puanda kaldı. Konuk ekip Hamburg ise bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.

Alman temsilcisi, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı ağırlayacak.