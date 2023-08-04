Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Cluj maçı sonrası saha içinde transfer! "Seni alacağız"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında ağırladığı Cluj'u 10 kişiyle uzatma bölümlerinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek turladığı maçın ardından oldukça ilginç bir olay yaşandı.

MAÇ SONU SAHAYA İNDİ

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya inen Murat Sancak, Cluj forması giyen Arlind Ajeti’yi, sportif direktör Gökhan Öztürk'e göstererek "Bunu alıyoruz" dedi.

SAHA İÇİNDE TRANSFER

Daha sonra oyuncuyu bırakmayan Sancak forma numarasını öğrenmek için arkasına baktı. Sportif Direktör Gökhan Öztürk'ü yanına çağıran Sancak, Arlind Ajeti'ye onu beğendiğini transfer etmek istediğini aktardı.

Görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken "Murat Sancak, maç sonunda bile transfer çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

