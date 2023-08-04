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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Cluj maçı sonrası saha içinde transfer! "Seni alacağız"

04.08.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Renkli kişiliğiyle tanınan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Cluj maçının ardından transfer çalışmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Rakip takımdan beğendiği futbolcuyu bırakmayan Sancak, 'Seni transfer edeceğim' dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Adana Demirspor, 1-1'in rövanşında ağırladığı Cluj'u 10 kişiyle uzatma bölümlerinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek turladığı maçın ardından oldukça ilginç bir olay yaşandı.

MAÇ SONU SAHAYA İNDİ

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Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya inen Murat Sancak, Cluj forması giyen Arlind Ajeti’yi, sportif direktör Gökhan Öztürk'e göstererek "Bunu alıyoruz" dedi.

SAHA İÇİNDE TRANSFER

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Daha sonra oyuncuyu bırakmayan Sancak forma numarasını öğrenmek için arkasına baktı. Sportif Direktör Gökhan Öztürk'ü yanına çağıran Sancak, Arlind Ajeti'ye onu beğendiğini transfer etmek istediğini aktardı.

Görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken "Murat Sancak, maç sonunda bile transfer çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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