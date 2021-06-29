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Adana Demirspor Belhanda ve Fonte ile görüşüyor

29.06.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile de görüşüyoruz." dedi.

Adana Demirspor Belhanda ve Fonte ile görüşüyor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, konuk olduğu bir televizyon programında transfer çalışmaları ile yeni sezondaki hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

BALOTELLİ AÇIKLAMASI GELDİ

Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili gelişmeleri aktardı.

"Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisi çok gelmek istiyor fakat ilk görüşmede menajeri ile anlaşamadık. 600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana'daydı."

"BELHANDA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Sancak, Galatasaray'ın eski orta sahası Younes Belhanda hakkında açıklama yaptı.

"Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar. Diego Costa gündemimize geldi. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Transferde şans faktörü çok önemli. Yüzde 70 başarı sağlarsak üst sıralarda oluruz. Anlaştığımız oyuncuların sevgililerini ikna edemiyoruz. Adem Ljacic ile ilgilenmiyoruz. 10-12 civarı transfer yapacağız"


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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