ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı yayını için geri sayım devam ediyor. Rakip takımın karşısında 3 puan avına çıkacak olan saiyah beyazlılar, maçtan üstünlükle ayrılırsa 13 puanla ligin 3. sırasına yerleşmiş olacak. Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Adana Demirspor Beşiktaş maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı bugün (27 Eylül Çarşamba) saat 20.00'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı Bein Sports 1' de canlı olarak ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Vedat, Svensson, Gravlion, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

46. RANDEVU

Adana Demirspor Beşiktaş maçı, iki takımın tarihindeki 46'ncı karşılaşması olacak.

Beşiktaş karşısında daha önce 10 galibiyet alan Adana Demirspor, 21 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan 14 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.