Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu: Liverpool ya da Tottenham

Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalma maçında İtalyan devi Juventus'u saf dışı bırakarak tur atlayan Galatasaray'ın çeyrek final bileti için karşı karşıya geleceği rakibi belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kaşrılaşmasında Juventus'u uzatma devrelerinde bulduğu gollerle kupanın dışına itti.

Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ın son 16 turundaki rakibi belli oldu: Liverpool ya da Tottenham 1

İTALYA'DAKİ 90 DAKİKA SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI: 3-0

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 5-2 gibi tarihi bir skorla kazanan sarı kırmızılı ekip, İtalya'daki rövanş maçının 90 dakikasını 3-0'lık yenilgiyle kapattı.

Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ın son 16 turundaki rakibi belli oldu: Liverpool ya da Tottenham 2

TUR UZATMA DEVRELERİNDEKİ GOLLERLE GELDİ

Bu skorla karşılaşma uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde Osimhen, ikinci uzatma devresinde ise Barış Alper'in ayağından gelen gollerle Galatasaray, Juventus'u eledi.

Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ın son 16 turundaki rakibi belli oldu: Liverpool ya da Tottenham 3

ÇEYREK FİNAL BİLETİ İÇİN KARŞILAŞACAĞI RAKİBİ BELLİ OLDU: LİVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Juventus'u saf dışı bırakarak son 16 turuna yükselen temsilcimiz, İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Kaynak: İHA

