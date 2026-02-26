Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu: Liverpool ya da Tottenham

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kaşrılaşmasında Juventus'u uzatma devrelerinde bulduğu gollerle kupanın dışına itti.
İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 5-2 gibi tarihi bir skorla kazanan sarı kırmızılı ekip, İtalya'daki rövanş maçının 90 dakikasını 3-0'lık yenilgiyle kapattı.
Bu skorla karşılaşma uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde Osimhen, ikinci uzatma devresinde ise Barış Alper'in ayağından gelen gollerle Galatasaray, Juventus'u eledi.
Juventus'u saf dışı bırakarak son 16 turuna yükselen temsilcimiz, İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
