Avrupa’da Barış Alper Yılmaz dehşeti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilki başardı

SON DAKİKA: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen adını Son 16 Turu’na yazdırdı. İlk maçta elde ettiği 5-2’lik avantajı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda büyük baskı altında oynamasına karşın tur biletini kaptı. Maça ise Barış Alper Yılmaz'ın dev performansı damga vurdu...

Burak Kavuncu
Galatasaray'ın başarılı golcü oyuncusu Barış Alper Yılmaz performansıyla geceye damga vururken, iki maçta gösterdiği performans ve rakiplerini bir bir oyundan attırması göz kamaştırdı...

İLK TÜRK OLDU!

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig sonrası aşamalarında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk oyuncu oldu. (Opta)

İLK MAÇTA RAKİPLERİNİ BİRER BİRER ATTIRDI!

Barış Alper Yılmaz, Juventus eşleşmesinde sadece skor katkısıyla değil, oyun içindeki agresifliği ve bitmeyen enerjisiyle de fark yarattı. İlk maçta rakip savunmaya adeta kabus olan milli futbolcu, Andrea Cambiaso’yu kart sınırına taşıyarak cezalı duruma düşürdü, Juan Cabal’a ikinci sarıyı aldırarak oyundan attırdı ve Juventus’un savunma dengesini bozdu. Hücumdaki temposu ve fizik gücüyle İtalyan ekibini hataya zorlayan Barış Alper, maçın kırılma anlarında başrolü oynadı.

RÖVANŞTA DA HEM ATTI HEM DE ATTIRDI...

Rövanşta da tablo değişmedi. Bu kez Llyod Kelly’yi oyundan attıran isim yine Barış Alper oldu. Kritik eşleşmede rakibin direncini kıran, savunma hattını eksilten ve takımına alan açan performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, büyük sahnede ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi. Mücadele gücü, presi ve cesur oyunu sayesinde Galatasaray’ın Avrupa’daki en önemli kozlarından biri olduğunu kanıtladı.

"AÇIKCASI KÖTÜ GEÇTİ AMA TUR İÇİN MUTLUYUZ..."

Barış Alper Yılmaz: "Söz veriyoruz, daha iyi olacağız. Hocamızın taktiklerini sahaya yansıtabilsek daha iyi olacaktı. Maç kötü geçti açıkçası ama tur için mutluyuz.

Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz.

Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum."

