Adana Demirspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, ligde son oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.

Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı.

- Adana Demirspor'da 1 değişiklik

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise ligde deplasmanda galip geldikleri Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi.

Akdeniz ekibinde Karadeniz ekibi karşısında ilk 11'de forma giyen Simon Deli bu maçta ilk 11'de yer almadı. Bu oyuncunun yerine Samet Akaydın ilk 11'de yer aldı.

- Taraftarlar tribünleri doldurdu

Adana Demirspor taraftarları, maça büyük ilgi gösterdi. Yeni Adana Stadı'nın 33 bin kişilik tribünleri içinde ev sahibi taraftar için ayrılan bölümlerde büyük çoğunlukla yer doldu.

Öte yandan mavi lacivertli taraftarlar maçtan önce kale arkası tribündekiler Avrupa’ya gitmeyi sembolize eden üzerinde UEFA arması ve Adana Demirspor armalı uçak bulunan büyük boy afiş açtı. Maraton tribününde de "Yaşayan efsane geri döndü" yazılı afiş ile büyük boy Adana Demirspor arması açıldı.

Maçtan önce seramoniye Beşiktaşlı futbolcular Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanan üzerinde "Düzenli kan bağışı yap, kan dostlarımıza katıl" pankartı taşırken Adana Demirsporlu futbolcular "Kendi aşımız kendi gücümüz TÜRKOVAC" yazılı pankart taşıdı.

