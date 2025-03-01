Adana Demirspor-Bodrum maçında talihsiz olay! Ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Karşılaşmanın 33. dakikasında Bodrum FK forveti George Puscas ile Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş arasında talihsiz bir an yaşandı.

AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI!

Bodrum FK atağında, sağ kanattan kale sahasına doğru yerden yapılan ortaya aynı anda hareketlenen Puscas ile Vedat çarpıştı. Rumen forvetin dizi, Adana Demirspor kalecisinin kafasına gelirken Vedat yerde kaldı ve kalkamadı. Vedat Karakuş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 38. dakikada kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki file bekçisinin bilincinin açık olduğu belirtildi. Adana Demirspor'da Vedat'ın yerine yedek kaleci Murat Uğur Eser oyuna girdi.