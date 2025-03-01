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Adana Demirspor-Bodrum maçında talihsiz olay! Ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.03.2025 17:15
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş, Bodrum FK maçında kafasına aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana Demirspor-Bodrum maçında talihsiz olay! Ambulansla hastaneye kaldırıldı...
Vedat Karakuş

Vedat Karakuş

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Karşılaşmanın 33. dakikasında Bodrum FK forveti George Puscas ile Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş arasında talihsiz bir an yaşandı.

AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI!

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Bodrum FK atağında, sağ kanattan kale sahasına doğru yerden yapılan ortaya aynı anda hareketlenen Puscas ile Vedat çarpıştı. Rumen forvetin dizi, Adana Demirspor kalecisinin kafasına gelirken Vedat yerde kaldı ve kalkamadı. Vedat Karakuş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 38. dakikada kafa travması şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki file bekçisinin bilincinin açık olduğu belirtildi. Adana Demirspor'da Vedat'ın yerine yedek kaleci Murat Uğur Eser oyuna girdi.

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16:00 72'
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 - 0
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor bodrumspor
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