Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, geleceğine ilişkin önemli bir karar aldı. İspanyol deviyle sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatan 21 yaşındaki yıldız, uzun yıllar daha Madrid ekibinin formasını giyecek.

Genç futbolcu, yeni sözleşmesini imzalarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Üzerinde 2032 yazılı formayla kamera karşısına geçen Arda, böylece Real Madrid ile yola devam edeceğini duyurdu.

Arda'nın paylaşımı, takım arkadaşları arasında da büyük sevinç yarattı. Mevcut futbolcuların yanı sıra kulübün eski yıldızları da genç oyuncuyu tebrik etmek için yorumlarda bulundu.

"İPHONE 18 PRO MAX LÜTFEN"

Arda Güler'in sözleşme haberine gelen yorumlar arasında en dikkat çekeni Aurelien Tchouameni'nin mesajı oldu. Fransız futbolcu, dua ve kalp emojileriyle birlikte "iPhone 18 Pro Max, lütfen" yazarak takım arkadaşından esprili bir şekilde hediye istedi.

Takım kaptanı Fede Valverde, genç futbolcuyu "Daha nice yıllara" mesajıyla kutlarken Brahim Diaz da "Abiii" yorumunu yaptı.

Vinicius Junior dört zafer işareti ve üç kırmızı kalp emojisiyle Arda'ya destek verirken Dean Huijsen de iki kalp bırakarak sevincini paylaştı.

Arda'nın Real Madrid'deki ilk döneminde birlikte forma giydiği Luka Modric de eski takım arkadaşını unutmadı. Halen kulübün önemli isimlerinden biri olarak anılan Hırvat yıldız, alkış, kalp ve ellerini havaya kaldırma emojileriyle genç futbolcunun yeni sözleşmesini kutladı.