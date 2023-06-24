Adana Demirspor, bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Türkiye'ye geri dönüyor...

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Mavi Şimşekler, sezonu 69 puanla 4. sırada bitirmiş ve Fenerbahçe'nin de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanmıştı.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI

Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ise sezonun bitmesinin ardından sözleşmesinin sonuna geldi ve takımdan ayrıldı.

Başkan Murat Sancak; İtalyan çalıştırıcı sonrasında, 'Yeni hocamız büyük ihtimalle yabancı olacak' ifadelerini kullanmıştı.

SLAVEN BILIC SÜRPRİZİ

Sancak'ın sözlerinin ardından Adana Demirspor'un gündemindeki teknik direktörün Slaven Bilic olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre Mavi Şimşekler, Hırvat hoca ile anlaşmaya vardı.

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, son olarak Watford'un başında yer almıştı.



