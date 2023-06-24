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Adana Demirspor, bombayı patlatıyor! Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Türkiye'ye geri dönüyor...

24.06.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanmıştı. Mavi Şimşekler'de teknik direktör Vincenzo Montella, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Başkan Murat Sancak'ın 'Yeni hocamız muhtemelen yabancı olacak' ifadesinin ardından o isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Mavi Şimşekler, sezonu 69 puanla 4. sırada bitirmiş ve Fenerbahçe'nin de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanmıştı.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI

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Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ise sezonun bitmesinin ardından sözleşmesinin sonuna geldi ve takımdan ayrıldı.

Başkan Murat Sancak; İtalyan çalıştırıcı sonrasında, 'Yeni hocamız büyük ihtimalle yabancı olacak' ifadelerini kullanmıştı.

SLAVEN BILIC SÜRPRİZİ

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Sancak'ın sözlerinin ardından Adana Demirspor'un gündemindeki teknik direktörün Slaven Bilic olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre Mavi Şimşekler, Hırvat hoca ile anlaşmaya vardı.

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Ülkemizde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, son olarak Watford'un başında yer almıştı.


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