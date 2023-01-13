Adana Demirspor büyük oynuyor! Mert Çetin ile her konuda anlaşma sağlandı

Serie A forması giyen Mert Çetin, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. Türkiye’ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY...

Bir dönem 3 büyük kulübün istediği Mert Çetin, tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun tercihi sosyal medyada gündem oldu. Samet Akaydın'ı Fenerbahçe'ye gönderen Adana temsilcisi, yıldız ismin yerini Mert ile doldurmuş oldu.



