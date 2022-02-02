Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Koordinasyonla başlayan antrenman, 3 grup halinde kuvvet çalışması ve dar alanda çift kale maçla son buldu.

Hafif sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Tarık Çamdal takımdan ayrı çalıştı.



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