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Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.01.2021 12:15 | Son Güncelleme

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Adana Demirspor, Chedjou ile yollarını ayırdı

Mavi-lacivertli ekip geçen gün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor kulübü başkanı Murat Sancak, 4 futbolcu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Sancak bugün ise sosyal medya hesabından Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Sancak’ın açıklamaları şu şekilde:

"Günaydın, futbolcumuz Chedjou ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor formaları giymişti

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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