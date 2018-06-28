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Adana Demirspor'da 8 istifa birden

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Adana Demirspor yönetimindeki asil ve yedek 8 üye istifa etti.

Adana Demirspor'da 8 istifa birden

Kulübün resmi internet sitesinden istifalarla ilgili yapılan açıklamada, 8 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Kongresi'nde kulübe sahip çıkmak adına, şehrin ileri gelenleri ve yüksek bürokratların da isteği ve talimatı üzerine geçici bir yönetim kurulu oluşturulduğu ifade edildi.

Yönetim Kurulunca, kulübün her yönüyle güçlü bir yönetime teslim edilebilmesi için ilk iş olarak 27 Haziran 2018 tarihine Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak bu zaman dilimi içerisinde bizlere talimatları ve istekleri ile yönetim oluşturan şehrin büyüklerinin maalesef yanımızda olmadığını görmüş bulunmaktayız. Bundan sonra da kulübümüze sahip çıkması gereken şehrin büyüklerinin yanımızda olmayacağı gerçeği karsısında aşağıda isimleri yazılı bizler Adana Demirspor Kulubü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğimizi üzülerek bildiriyoruz.

Yönetim Kurulu Asil üyelerden İsmail Tanrıverdi, Sentürk Çalık, Erdinç İpek, Cumali Önelge, Seyhmus Önder, yedek üyeler Mehmet Yıldırım, Cengiz Atunkaynak, Sehmus Özçelik."

Bu arada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Bozan ve yönetim kurulu üyesi Aziz Can Eken'in görevlerine devam ettiği bildirildi.

Adana Demirspor'un olağanüstü kongresi, 27 Haziran Çarşamba günü çoğunluk sağlanamadığı için 4 Temmuz Çarşamba gününe ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Spor Toto 1. Lig

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