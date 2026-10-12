Rıdvan Dilmen İsmail Kartal'a seslendi! "Bu 3 ismi sakın oynatma"

Trendyol Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmaya çevirdi. Sarı-lacivertlileri Avrupa ve lig maçlarının peş peşe geldiği yoğun bir takvim beklerken Rıdvan Dilmen, teknik direktör İsmail Kartal'a kadro planlaması konusunda önerilerde bulundu.

TV 8'de değerlendirmeler yapan Dilmen, Aston Villa mücadelesinin ardından oynanacak Alanyaspor karşılaşmasına dikkat çekti. Tecrübeli yorumcu, kısa sürede yeniden sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin bazı önemli isimlerini dinlendirmesi gerektiğini savundu.

FENERBAHÇE'Yİ YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanının ardından Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin sonrasında Slavia Prag deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray derbisi için hazırlık yapacak.

Karşılaşmalar arasındaki sürenin kısıtlı olmasına değinen Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin İstanbul'da kalacak olmasının bir avantaj olduğunu belirtti. Dilmen, takvimin oyuncuların fiziksel durumları açısından dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Aston Villa'yla oynayacak, gece 12'de bitiyor maç, dönüyor. İsmail hocanın Gençlerbirliği maçından önce ve sonra yaptığı haklı eleştiri. Geliyor 17'sinde Alanyaspor'la oynuyor. Avantajı ne, İstanbul'da kalıyor. Bir daha gitmiyor yani. Mesela, Beşiktaş Hoffenheim'dan geliyor ve Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe 72 saat geçmeden, 68-69 saat sonra Alanyaspor maçına çıkıyor. Yetmiyor, sonrasında Slavia Prag maçına çıkıyor. Hiç hafife almamak lazım. 6 gün nefesleniyor ve Galatasaray."

"BU 3 İSMİ SAKIN OYNATMA"

Sarı-lacivertli kadrodaki oyuncuların durumunu da değerlendiren Dilmen, özellikle Alanyaspor karşılaşmasında rotasyona gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Tecrübeli yorumcu, Skriniar'ın kadroya alınmamasını, Kante ve Muriqi'nin ise yedek kulübesinde tutulmasını önerdi.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında bu isimleri dinlendirerek sonraki karşılaşmalara daha hazır çıkabileceğini ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımdan gelen oyunculara baktığımız zaman şu anda rotasyona çok ihtiyacı olan bir tane oyuncusu var, biraz da Oğuz var. Skriniar, Alanyaspor maçında stada çağırma, dinlendir. Bir şekilde içerde Alanyaspor'u yenersin, saygısızlık olmasın. Fenerbahçe, yener Alanya'yı. Şu 3 oyuncuyu Alanyaspor maçında, Skriniar hiç soyundurma, diğerlerini (Kante ve Muriqi) oturt."