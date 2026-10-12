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Barcelona Galatasaray maçı kadrosunu duyurdu! Yıldız isim resmen yok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona gibi dünya devlerinden birini ağırlamaya hazırlanırken İspanyol temsilcisinin Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Barcelona Galatasaray maçı kadrosunu duyurdu! Yıldız isim resmen yok
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona, İstanbul deplasmanı öncesinde maç kadrosunu duyurdu. Katalan temsilcisinde sakatlığı devam eden Raphinha başta olmak üzere dört futbolcu kadroya alınmadı.

BARCELONA'DA DÖRT EKSİK

Barcelona Galatasaray maçı kadrosunu duyurdu! Yıldız isim resmen yok 1

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanan Barcelona'da maç kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinin açıkladığı listede, sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız Raphinha yer almadı.

Raphinha'nın yanı sıra İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı savunmacı Andreas Christensen de sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.

Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan ve kısa süre önce takım çalışmalarına katılan Hollandalı orta saha Frenkie de Jong da Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi.

BARCELONA'NIN GALATASARAY KADROSU:

Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Savunmacılar: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Kounde, Eric.

Orta sahalar: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal.

Hücumcular: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Hamza Abdelkarim.

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