SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor'da Balotelli transferi iptal!

Adana Demirspor'da Balotelli transferi iptal!

23.06.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak forvet transferiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Adana Demirspor'da Balotelli transferi iptal!

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken; başkan Murat Sancak'tan açıklama geldi.

Mario Balotelli transferinin gerçekleşmeyeceğini açıklayan Murat Sancak "Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerinin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz. Bu konuyu kapatalım." dedi.

Bir taraftarın 'Başkanım, Bafetimbi Gomis ve Carlos Bacca ile görüşülecek mi?' sorusuna Murat Sancak "İkisi de olmayacak." yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Süper Lig'in yeni ekibinden Bacca bombasıSüper Lig'in yeni ekibinden Bacca bombası
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Attila Szalai'ye bir talip daha

Attila Szalai'ye bir talip daha

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Valentin Rosier'e İtalyan devi Lazio talip

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Milli Takım'da şok eden kavga!

Milli Takım'da şok eden kavga!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.