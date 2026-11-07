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Galatasaray'da Rafael Leao fırtınası! Amedspor maçında rekor kırdı

Galatasaray, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken Rafael Leao performansıyla alkış topladı. Tecrübeli futbolcu, hem gol katkısı hem de hücumdaki etkili oyunuyla karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Rafael Leao fırtınası! Amedspor maçında rekor kırdı
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, Amedspor karşısında sergilediği performansla ön plana çıktı. Portekizli yıldız, attığı golle bu sezonun dikkat çeken istatistiklerinden birine imza attı.

GALATASARAY'IN SEZONDAKİ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray da Rafael Leao fırtınası! Amedspor maçında rekor kırdı 1

Rafael Leao, Amedspor karşısında 7. dakikada fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de kaydettiği en erken gole imza attı. Portekizli yıldız, ayrıca ocak ayından bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

RAFAEL LEAO'NUN İLK YARI PERFORMANSI

Galatasaray da Rafael Leao fırtınası! Amedspor maçında rekor kırdı 2

Amedspor karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Leao, ilk yarıda 1 gol ve 2 kilit pasla oynadı. 0.26 asist beklentisi (xA) üreten yıldız futbolcu, denediği bir driplingi de başarıyla tamamladı.

Topu taşıma mesafesi 234,1 metre olarak ölçülen Leao, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 90+4'
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Amed Sportif Faaliyetler Amed Sportif Faaliyetler

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Anahtar Kelimeler:
amedspor galatasaray Rafael Leao
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