Galatasaray'da Rafael Leao fırtınası! Amedspor maçında rekor kırdı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, Amedspor karşısında sergilediği performansla ön plana çıktı. Portekizli yıldız, attığı golle bu sezonun dikkat çeken istatistiklerinden birine imza attı.

GALATASARAY'IN SEZONDAKİ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Rafael Leao, Amedspor karşısında 7. dakikada fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de kaydettiği en erken gole imza attı. Portekizli yıldız, ayrıca ocak ayından bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

RAFAEL LEAO'NUN İLK YARI PERFORMANSI

Amedspor karşısında etkili bir görüntü ortaya koyan Leao, ilk yarıda 1 gol ve 2 kilit pasla oynadı. 0.26 asist beklentisi (xA) üreten yıldız futbolcu, denediği bir driplingi de başarıyla tamamladı.

Topu taşıma mesafesi 234,1 metre olarak ölçülen Leao, Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.