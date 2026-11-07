Acun Ilıcalı'dan yeni takım hamlesi! Hull City ve Maribor'un ardından o kulübe talip oldu

Acun Ilıcalı'nın futbol yatırımlarına bir yenisini daha ekleyebileceği öne sürüldü. Avusturya'dan gelen iddia, futbol dünyasında dikkat çekti.

ACUN ILICALI'YA AUSTRIA WIEN ÖNERİSİ

Ajansspor'un haberine göre Acun Ilıcalı'ya Avusturya'nın köklü kulüplerinden Austria Wien önerildi. Ilıcalı'nın teklife sıcak bakması halinde kulübü satın almak için harekete geçebileceği iddia edildi.

AVUSTURYA'NIN EN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN BİRİ

1911 yılında kurulan Austria Wien, Avusturya futbolunun en önemli kulüpleri arasında yer alıyor. Tarihinde 24 lig şampiyonluğu bulunan başkent temsilcisi, 1994-1995 sezonunda Intertoto Kupası'nı da müzesine götürdü.

HULL CITY VE MARIBOR'UN ARDINDAN YENİ ADRESİ AUSTRIA WIEN Mİ OLACAK?

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship'te mücadele ederken satın aldığı Hull City ile Avrupa futboluna adım atmış, ardından Slovenya'nın köklü kulüplerinden Maribor'u da bünyesine katmıştı. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi ve Maribor'un Slovenya'da şampiyonluk yarışında yer almasıyla dikkat çeken Ilıcalı'nın, Austria Wien iddiasının gerçekleşmesi halinde futbol yatırımlarına bir yenisini daha eklemesi bekleniyor.

AUSTRIA WIEN DÜŞME HATTINDA

Öte yandan Austria Wien, bu sezon ligde istediği sonuçları alamadı. Avusturya ekibi, geride kalan haftalarda topladığı puanlarla 11. sırada yer alırken düşme hattında bulunuyor.

Acun Ilıcalı'nın Austria Wien iddiasına ilişkin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu.