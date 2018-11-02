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Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 02.11.2018 18:48 | Son Güncelleme

Batuhan Karadeniz'e büyük şok! Sportif Direktör Tanju Çolak ile yollarını ayıran Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Murat Akın ve Batuhan Karadeniz süresiz kadro dışı bırakıldı.

Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da iki kadro dışı kararı geldi.

Batuhan Karadeniz ile Murat Akın'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

İşte yapılan resmi açıklama...

"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ve yönetim kurulumuzun kararı ile futbolcularımız, Murat Akın ve Batuhan Karadeniz'in süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

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