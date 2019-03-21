Adana Demirspor'da Jakub Kosecki sezonu kapattı

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında Altınordu ile oynanan maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan alınan Jakub Kosecki sezonu kapattı.
Sağ ayak bileğinde deltoid ligament kopan Kosecki ülkesinde operasyon geçirecek.
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