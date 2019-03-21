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Adana Demirspor'da Jakub Kosecki sezonu kapattı

FUTBOL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Jakub Kosecki, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Adana Demirspor'da Jakub Kosecki sezonu kapattı

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında Altınordu ile oynanan maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan alınan Jakub Kosecki sezonu kapattı.
Sağ ayak bileğinde deltoid ligament kopan Kosecki ülkesinde operasyon geçirecek.

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Jakub Kosecki adana demirspor Spor Toto 1. Lig

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