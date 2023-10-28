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  4. Adana Demirspor'da Mario Balotelli seriye bağladı! 3 maçta 3. gole ulaştı

Adana Demirspor'da Mario Balotelli seriye bağladı! 3 maçta 3. gole ulaştı

28.10.2023 22:51 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Konyaspor maçının ardından, “İkinci yarı aksiyonları geliştirip golleri bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Geçen haftaki mağlubiyetimizden sonra kendi evimizde kazanmak çok önemliydi, bunun da bilincindeydik. İlk yarı aslında rakibi domine ediyorduk, sadece eksik goldü. İkinci yarı başlamadan önce kendi aramızda konuşurken bitirmemiz gereken aksiyonları bitirmemiz gerektiği konusunda konuştuk. Bizim hatalarımızdan faydalanmaya çalışan bir rakip vardı. İkinci yarı aksiyonları geliştirip golleri bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz” diye konuştu.

MARİO BALOTELLİ'DEN 3 MAÇTA 3 GOL

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Sezon başında Sion'dan ayrılıp Adana Demirspor'a dönen Mario Balotelli, Konyaspor karşısında da ağları havalandırdı.

Balotelli, bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 gole ulaştı.

“TARAFTARLARIMIZ ÖNEMLİ BİR GÜÇ”

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İç sahada oynadıkları 6 maçı kazandıklarını ancak deplasmanda aynı performansı gösteremediklerini belirten Kluivert, “Kendi evimizde gösterdiğimiz performansı deplasmanda gösteremedik. Birkaç tane düzeltme ile aynı performansı deplasmanda da göstermek için çaba sarf edeceğiz. Önümüzde Sivasspor maçı var. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ancak biz de elimizden gelen performansı göstererek sahaya çıkacağız. Taraftarlarımızın evimizde bizlere ekstra güç kattığını hepimiz biliyoruz. Her seferinde arkamızda destek verdiler” ifadelerini kullandı.

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