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Trabzon’da mini Dünya Kupası heyecanı

Trabzon, farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencileri futbol sahasında buluşturan Mini Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor.

Trabzon’da mini Dünya Kupası heyecanı

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mini Dünya Kupası Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası, Trabzon’da renkli görüntülere sahne oluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) eğitim gören farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren organizasyonda, 16 ülkenin takımı şampiyonluk için mücadele ediyor. Her takımın 6 asil ve 4 yedek olmak üzere 10 sporcudan oluştuğu turnuva, futbolun birleştirici gücüyle farklı kültürleri aynı sahada buluşturuyor.

"TRABZON’DA KURULAN DOSTLUKLAR, YARIN GÜÇLÜ GÖNÜL BAĞLARINA DÖNÜŞECEKTİR"

Trabzon’da mini Dünya Kupası heyecanı 1

Turnuva ile ilgili konuşan KULDER Başkanı Nurettin Kurt, uluslararası öğrencilerin yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel yaşamlarında da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Trabzon’un yüzyıllardır farklı kültürlerin buluştuğu, misafirperverliği ve kardeşlik anlayışıyla öne çıkan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelerek şehrimizde eğitim gören gençlerimiz, bu kültürel zenginliğin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Bizim için bu organizasyonun en büyük başarısı, farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerden gelen gençlerin aynı takım ruhunu ve ortak heyecanı paylaşabilmesidir. İnanıyoruz ki bugün Trabzon’da kurulan dostluklar, yarın dünyanın farklı ülkelerinde ülkemize uzanan güçlü gönül bağlarına dönüşecektir."

Trabzon’da mini Dünya Kupası heyecanı 2

Mini Dünya Kupası’nın yalnızca bir futbol turnuvası olmadığını vurgulayan Kurt, organizasyonla uluslararası öğrenciler arasındaki dayanışmanın artırılmasını, kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesini ve farklı coğrafyalardan gelen gençler arasında kalıcı dostluk köprüleri kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu’da etkinliğin açılışına katılarak, başlama vuruşunu yaptı.

Organizasyon kapsamında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Nijer - Kamerun
Filistin - Kırgızistan
Cibuti - Azerbaycan
Burkina Faso - Somali
Çad - Komor Adaları
Mısır - Türkiye
Kazakistan - Suriye
Myanmar - Suudi Arabistan
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon dünya kupası
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