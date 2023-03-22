Adana Demirspor'da Murat Sancak'ın geleceği belli oldu! Tecrübeli başkan kararını verdi...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına son noktayı koydu.

INSTAGRAM HESABINDAN TÜM PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Instagram adresinden Adana Demirspor'la ilgili paylaşımları kaldıran Murat Sancak'ın istifa edeceği konuşuluyordu. Yakınlarıyla yaptığı değerlendirme sonucu istifa kararından vazgeçen Sancak'ın başkanlığa devam edeceği öğrenildi.

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

Murat Sancak, Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısını paylaşarak istifa iddialarına cevap vermişti. Sancak, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi Başkan vekili olarak atayacağım, buyurun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini kullanmıştı.



