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Adana Demirspor’da taraftar 84. yılı coşkuyla kutladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.12.2024 21:43
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Adana Demirspor taraftarları, kulübün kuruluşunun 84. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Adana Demirspor’da taraftar 84. yılı coşkuyla kutladı

Sosyal medya üzerinden haberleşen mavi-lacivertli taraftarlar, Seyhan Nehri kenarında toplandı. Taraftarlar burada "Demirspor’a sahip çık Adana" yazılı pankartı açarak şampiyonluk tezahüratları yaptı.

  1. yıl kutlamaları kapsamında Şimşekler Grubu Lideri Umut Düşkün, ‘‘Biliyorsunuz Demirspor’u karanlık günler bekliyor. Biz bugün burada yakacağımız ateş ile karanlık günlere değil aydınlık günlere ilerlemek istiyoruz. Yakacağımız ateş tüm memleketi sarsın istiyoruz’’ diye konuştu.
    Meşaleler de yakan taraftarlar, bir süre sonra dağıldı.

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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