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Adana Demirspor'da Tarık Çamdal'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı!

10.05.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de son haftada konuk olduğu Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, averajla şampiyon tamamladığı ligde Süper Lig'e çıkmayı başardı. Maç sonunda Adana Demirsporlu Tarık Çamdal'ın sözleri gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar, Çamdal'a tepki gösterdi.

Adana Demirspor'da Tarık Çamdal'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı!

34 haftalık uzun maraton müthiş maçlarla bitti. Menemenspor deplasmanında ilk yarıda farka giden Mavi Şimşekler, unutulmaz bir şampiyonluk elde etti. Tuzlaspor’a karşı zaman zaman zorlanan Çotanaklar da kazanmasını bildi, hataya yer vermedi. Tarık Çamdal'ın maç sonu sözleri çok konuşuldu. İşte yaşananlar...

ADANA'DA KUTLAMA

Tam 26 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Adana Demirspor’da taraftarlar büyük coşku yaşadı. Menemenspor maçı sonrası taraftarlar, konvoylar halinde Adana’da zafer turu attı. Sokaklarda meşaleler yakan taraftarlar arabalarla tur attıktan sonra evlere döndü.

AYBABA: RENK KATACAĞIZ

Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba tarihi bir başarı yakaladı. 1996-97’de Kayserispor ve 2016-17’de Sivasspor’u Süper Lig’e çıkaran Aybaba, kariyerinde 3. kez bir takımla benzer başarıyı yakaladı.Deneyimli hoca, “Başkanımız ekonomik anlamda oyuncuların bütün isteklerini karşıladı. Hemşerilerimiz inanılmaz destek verdi ve ortaya bu tablo çıktı. Türkiye’nin marka takımlarından biri Süper Lig’e geri döndü, orada da renk katacağız. Adana keyifli bir yerdir, biraz geri kaldı, bu bir ışık olacak, kıvılcım olacak. Çukurova çok bereketlidir, bu kıvılcımla bir şeyleri aşacaktır, hepsine sevgilerimi sunuyorum” dedi.

ÇAMDAL: GEÇMİŞTE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIM AMA...

Adana Demirspor futbolcuları maç sonu büyük coşku yaşadı. Eski Galatasaraylı Tarık Çamdal'ın sözleri çok konuşuldu. Yaşadığı şampiyonluğun farklı olduğunu belirten Tarık Çamdal, "Bu zafere ulaştığımız için çok mutluyum. Yılların verdiği bir hasret var. Biz hikaye yazdık, bunun bir parçası olduk. Ben şampiyonluklar yaşadım geçmişte ama bu şampiyonluk benim için en güzeli. Çünkü ben buraya kendimi ait hissediyorum. Geçen sene başaramamıştık ama hiçbir zaman şüphe duymadık. Bir gün elbet bu şampiyonluğu elde edeceğimizi biliyorduk" diye konuştu.

"İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR"

İnsanda biraz utanma duygusu olur.Sıfır emek verdiğin Galatasaray Şampiyonluğunu yaşadın sayman oldukça saçma !.. Sen sadece parayla yaşadın Galatasaray'da !

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"TARIK ÇAMDAL HARİÇ"

Tarık Çamdal hariç bütün Adana Demir Sporu tebrik ederim.

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"TARIK ÇAMDAL'I SÜPER LİG'E GETİRMEMESİNİ DİLİYORUM"

Adana Demir Sporu tebrik ediyor Tarık Çamdal’ı süper lige getirmemesini diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adam Galatasaray da yedek kulübeye bile giremedi şampiyonluk yaşadım demesin maça giden taraftarın daha çok emeği vardır şampiyonlukta.
gs yedigien buyuk kazik ..karektersiz adam .gs aldigin para haram olsun..sen gs topcu degil ancak top toplayici olurmussun.
demekki o şampiyonluklarda şaibeler varda içine sinmemiş olabilir.

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