Adana Demirspor'da Tarık Çamdal'ın sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba tarihi bir başarı yakaladı. 1996-97’de Kayserispor ve 2016-17’de Sivasspor’u Süper Lig’e çıkaran Aybaba, kariyerinde 3. kez bir takımla benzer başarıyı yakaladı.Deneyimli hoca, “Başkanımız ekonomik anlamda oyuncuların bütün isteklerini karşıladı. Hemşerilerimiz inanılmaz destek verdi ve ortaya bu tablo çıktı. Türkiye’nin marka takımlarından biri Süper Lig’e geri döndü, orada da renk katacağız. Adana keyifli bir yerdir, biraz geri kaldı, bu bir ışık olacak, kıvılcım olacak. Çukurova çok bereketlidir, bu kıvılcımla bir şeyleri aşacaktır, hepsine sevgilerimi sunuyorum” dedi.

ÇAMDAL: GEÇMİŞTE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADIM AMA...

Adana Demirspor futbolcuları maç sonu büyük coşku yaşadı. Eski Galatasaraylı Tarık Çamdal'ın sözleri çok konuşuldu. Yaşadığı şampiyonluğun farklı olduğunu belirten Tarık Çamdal, "Bu zafere ulaştığımız için çok mutluyum. Yılların verdiği bir hasret var. Biz hikaye yazdık, bunun bir parçası olduk. Ben şampiyonluklar yaşadım geçmişte ama bu şampiyonluk benim için en güzeli. Çünkü ben buraya kendimi ait hissediyorum. Geçen sene başaramamıştık ama hiçbir zaman şüphe duymadık. Bir gün elbet bu şampiyonluğu elde edeceğimizi biliyorduk" diye konuştu.

"İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR"

İnsanda biraz utanma duygusu olur.Sıfır emek verdiğin Galatasaray Şampiyonluğunu yaşadın sayman oldukça saçma !.. Sen sadece parayla yaşadın Galatasaray'da !

"TARIK ÇAMDAL HARİÇ"

Tarık Çamdal hariç bütün Adana Demir Sporu tebrik ederim.

"TARIK ÇAMDAL'I SÜPER LİG'E GETİRMEMESİNİ DİLİYORUM"

Adana Demir Sporu tebrik ediyor Tarık Çamdal’ı süper lige getirmemesini diliyorum.



