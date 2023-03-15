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Adana Demirspor'da Younes Belhanda krizi! Oyuncular araya girdi, kadro dışı kararı direkten döndü!

15.03.2023 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Adana Demirspor'da yıldız futbolcu Younes Belhanda, 22. dakikada rakibinin yüzüne vurması nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Mavi Şimşekler'in Faslı futbolcusuna taraftarlardan tepki gelirken, yönetimin alacağı karar merak ediliyordu. Adana Demirspor'dan yapılan açıklama sonrası Belhanda'ya para cezası verildiği ve oyuncunun kadro dışı bırakılmadığı belirtildi.

Adana Demirspor'da Younes Belhanda krizi! Oyuncular araya girdi, kadro dışı kararı direkten döndü!

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Mavi Şimşekler, karşılaşmadan 4-1'kik yenilgiyle ayrıldı. Adana Demirspor'da Younes Belhanda, müsabakanın 22. dakikasında Trabzonsporlu Bruno Peres'in yüzüne vurması nedeniyle kırmızı kartla cezalandırılmış ve oyundan ihraç edilmişti.

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Faslı futbolcu; bu hareketi sonrasında taraftarlardan tepki toplarken, yönetimin alacağı karar merak ediliyordu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada oyuncuya 180 bin euro para cezası verildiği ve teknik heyet ile takım arkadaşlarının istekleri doğrultusunda oyuncunun kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alındığı ifade edildi.

İşte Adana Demirspor'un açıklaması;

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"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180.000 EURO para cezası verilmiştir.

İlgili kararın yanı sıra, Teknik Heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.

Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımımızda görevine devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ANTALYA VE GALATASARAY'A KARŞI YOK

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Younes Belhanda, direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle Antalyaspor ve Galatasaray karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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