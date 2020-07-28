Adana Demirspor'dan 10 milyon TL'lik Süper Lig primi

TFF 1. Lig'de Play-Off yarı final rövanş maçında Bursaspor'u 4-1 yenerek finale yükselen Adana Demirspor, eşleştiği Fatih Karagümrük'ü yenerek çeyrek asırlık Süper Lig hasretini noktalamak istiyor. En son 1994- 1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Mavi-Lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı Play-Off'ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Bursaspor karşısında aldıkları galibiyet sebebiyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Finale kalmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Sancak, "Zorlu bir maç oldu ama gülen taraf biz olduk. Önümüzde 90 dakikalık önemli bir maç daha var. Karagümrük ile Play-Off finali oynayacağız. İnşallah bu maçı kazanıp Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Nasip kısmet..." diye konuştu.

'SANA SÖZ BAŞKAN'

Sancak'ın takımı finale motive edebilmek adına ise kesenin ağzını ardına kadar açtığı öğrenildi. Güney ekibinin patronunun oyuncularla Bursaspor maçının ardından yaptığı görüşmede, "25 yıllık hasrete son verin, 10 milyon TL prim sizi bekliyor" dedi. Adana Demirsporlu oyuncuların da bunun üzerine Sancak'a, "Büyük Başkan" tezahüratlarıyla teşekkür ederken Süper Lig için söz verdikleri öğrenildi.

