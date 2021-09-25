SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor'dan dikkat çeken Balotelli pankartı

Adana Demirspor'dan dikkat çeken Balotelli pankartı

25.09.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Ligin 6. haftasında deplasmanda 3-0 geriye düştükleri karşılaşmada Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'da Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket olay olmuştu. Mavi Şimşekler, İtalyan futbolcuya açtıkları pankart ile destek verdi.

Adana Demirspor'dan dikkat çeken Balotelli pankartı

Süper Lig 'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan dönen ve Vodafone Park'ta 1 puanı kapan Adana Demirspor, Gaziantep FK engelini de aştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Sarper Barış Saka'nın yönettiği 90 dakikayı Yunus Akgün, Steven Caulker (KK), Mario Balotelli ve Britt Assombalonga'nın golleriyle 4-0 önde tamamlayan Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler, puanını 9'a yükseltti, 11. sıraya yerleşti. 3 maç sonra kaybeden Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise 8 puanla 14. sırada kaldı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

ffa

Mavi-lacivertli taraftarlar, Balotelli fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta Sergen Yalçın'a hareket yapan Balotelli'nin bu fotoğrafı tribünde yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vitor Pereira'dan Enner Valencia kararıVitor Pereira'dan Enner Valencia kararı
Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"
Balotelli atıyor, Adana Demir, alev alev yanıyorBalotelli atıyor, Adana Demir, alev alev yanıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Fenerbahçe'de Burak Kapacak isyanı

Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!

Galatasaray'da Fatih Terim'den yeni yasak!

Genç yıldız Süper Lig devine transfer oldu

Genç yıldız Süper Lig devine transfer oldu

Sözleşmesindeki şaşırtan gizli madde ortaya çıktı

Sözleşmesindeki şaşırtan gizli madde ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

Ortam gerildi: Hayırdır sen kimsin?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Milli futbolcu Premier Lig'e damga vurdu

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.