Adana Demirspor'dan dikkat çeken Balotelli pankartı

Süper Lig 'in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Beşiktaş deplasmanında 3-0'dan dönen ve Vodafone Park'ta 1 puanı kapan Adana Demirspor, Gaziantep FK engelini de aştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Sarper Barış Saka'nın yönettiği 90 dakikayı Yunus Akgün, Steven Caulker (KK), Mario Balotelli ve Britt Assombalonga'nın golleriyle 4-0 önde tamamlayan Vincenzo Montella'lı Mavi Şimşekler, puanını 9'a yükseltti, 11. sıraya yerleşti. 3 maç sonra kaybeden Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK ise 8 puanla 14. sırada kaldı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Mavi-lacivertli taraftarlar, Balotelli fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta Sergen Yalçın'a hareket yapan Balotelli'nin bu fotoğrafı tribünde yer aldı.



