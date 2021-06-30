SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirspor'dan Jose Fonte bombası

Adana Demirspor'dan Jose Fonte bombası

30.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yıl aranın ardında Spor Toto Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Adana Demirspor'dan Jose Fonte bombası

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor iddialı ve güçlü bir kadro kurmayı hedeflerken, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde transfer çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

FONTE DE GELMEK İSTİYOR

Adana ekibi Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 37 yaşındaki Portekizli futbolcu Jose Fonte'yi renklerine bağlamak istiyor.Oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye ve Mavi Şimşeklerin formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde şampiyon olan Lille ile toplam 43 maçta forma giyen José Miguel da Rocha Fonte 3 gol 1 asistlik performans sergilerken, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Ozan Kabak, Liverpool'a veda ettiOzan Kabak, Liverpool'a veda etti

BAŞKAN AÇIKLADI

Lille’in defansı Jose Fonte için ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Lille Kulübü’nün kaptanı Fonte ile görüşmeye başladık. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Transferde şans faktörü çok önemli. Yüzde 70 başarı sağlarsak üst sıralarda oluruz. Anlaştığımız oyuncuların sevgililerini ikna edemiyoruz.” diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleriEURO 2020’de çeyrek final eşleşmeleri
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
Süper Lig'in yeni ekibi Belhanda'ya kancayı taktıSüper Lig'in yeni ekibi Belhanda'ya kancayı taktı
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Ünlü oyuncu ve eski sevgilisi gözaltına alındı

Ünlü oyuncu ve eski sevgilisi gözaltına alındı

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Nuno Espirito Santo, Tottenham yolcusu

Nuno Espirito Santo, Tottenham yolcusu

Yıldız futbolcu Süper Lig'e geliyor

Yıldız futbolcu Süper Lig'e geliyor

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.