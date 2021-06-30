Adana Demirspor'dan Jose Fonte bombası

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor iddialı ve güçlü bir kadro kurmayı hedeflerken, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde transfer çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

FONTE DE GELMEK İSTİYOR

Adana ekibi Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 37 yaşındaki Portekizli futbolcu Jose Fonte'yi renklerine bağlamak istiyor.Oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye ve Mavi Şimşeklerin formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde şampiyon olan Lille ile toplam 43 maçta forma giyen José Miguel da Rocha Fonte 3 gol 1 asistlik performans sergilerken, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

BAŞKAN AÇIKLADI

Lille’in defansı Jose Fonte için ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “Lille Kulübü’nün kaptanı Fonte ile görüşmeye başladık. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Transferde şans faktörü çok önemli. Yüzde 70 başarı sağlarsak üst sıralarda oluruz. Anlaştığımız oyuncuların sevgililerini ikna edemiyoruz.” diye konuştu.



