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Adana Demirspor'dan Pirlo bombası

29.08.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Samet Aybaba'yı gönderdikten sonra İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'nun peşine düştü.

Adana Demirspor'dan Pirlo bombası

Mario Balotelli’nin şikayeti üzerine Samet Aybaba’yı gönderen Adana Demirspor, dünyaca ünlü bir teknik direktörün peşine düştü.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Adana Demirspor, Andrea Pirlo ile temas kurdu. 42 yaşındaki teknik direktörle yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Pirlo ile Adana Demirspor’un bağlantı kurmasına yardımcı olan Balotelli’nin menajeri oldu. İtalyan yıldızın transferinde payı olan Metin Korkmaz aracılığıyla Balotelli’nin menajeri ile temas kuruldu. Pirlo ile ön görüşme yapıldı.

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BALOTELLI HAYRANLIĞI VAR

Balotelli’nin hayranları arasında yer alan Pirlo, 2019 yılında yaptığı açıklamada "Eğer Balotelli, Brescia formasını tercih ettiyse bunun anlamı yeniden başlamak ve bunu doğru bir şekilde yapmak istediğidir. Ve eğer tekrar başlıyorsa, milli takım da dahil, bunun sonuçları olacaktır. İtalya Milli Takımı'na dönmek tamamen ona bağlı” demişti.

(Fotospor)


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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