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Adana Demirspor, David Akintola'yı transfer etti

27.07.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, David Akintola'yı transfer etti

Adana Demirspor, David Akintola'yı transfer etti

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.

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