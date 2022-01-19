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Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

19.01.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Vavacars Fatih Karagümrük'le yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre ligin 22. hafta mücadelesinde dün İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen mavi-lacivertliler, tesislerde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Fatih Karagümrük maçı öncesi ara vermeyen Adana Demirspor'da, Konyaspor karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Takımdaki diğer oyunculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

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