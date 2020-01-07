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  4. Adana Demirspor, forvet Pa Amat Dibba'yı transfer etti

Adana Demirspor, forvet Pa Amat Dibba'yı transfer etti

ADANA HABERLERİ  | 07.01.2020 23:51 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, forvet Pa Amat Dibba'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Pa Amat Dibba'yı kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin Ligi'nde SH Shenxin forması giyen 32 yaşındaki Gambiyalı Pa Amat Dibba ile anlaşmaya varıldı.

Kulüp başkanı Murat Sancak ile İstanbul'da bir araya gelen Dibba'nın sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen Afrikalı oyuncunun, Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi.

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